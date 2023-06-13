Путин предложил создать парк снесенных на Украине памятников
Президент России Владимир Путин предложил создать парк из снесенных на Украине памятников.
«Мы могли бы парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать», — сказал он на встрече с военкорами.
После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и Александру Суворову, в Харькове — Александру Невскому, в нескольких городах демонтировали памятники Александру Пушкину.
В начале мая Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия». Теперь власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии». Раньше изъять памятник из реестра можно было, если он разрушен или потерял охранный статус.