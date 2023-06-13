Путин предложил создать парк снесенных на Украине памятников

Снос памятника «Дружба народов», Киев, Украина (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент России Владимир Путин предложил создать парк из снесенных на Украине памятников.

«Мы могли бы парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать», — сказал он на встрече с военкорами.

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. В Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и Александру Суворову, в Харькове — Александру Невскому, в нескольких городах демонтировали памятники Александру Пушкину.

В начале мая Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия». Теперь власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии». Раньше изъять памятник из реестра можно было, если он разрушен или потерял охранный статус.