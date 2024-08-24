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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов отчитался о взятии в плен десяти военных ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Бойцы «Ахмата» взяли в плен десять украинских военнослужащих и уничтожили более десятка единиц техники на курском направлении, отчитался замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов на видео в телеграм-канале.

«Противник за сегодняшний день на нашем участке фронта потерял один танк, пять ББМ, пять-шесть единиц автомобильной техники, один РЭБ «Буковель», одну пушку. И много пехоты уничтожено», — утверждает он. По словам Алаудинова, морпехи «взяли населенный пункт, взяли десять пленных».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

С начала наступления украинской армии на Курскую область командир спецназа «Ахмат» неоднократно сообщал о ходе боев. 20 августа он заявлял, что российские войска сорвали запланированную украинской армией ротацию на курском направлении, а на следующий день рапортовал, что украинские силы были остановлены и что их начали «задвигать обратно».

Минобороны накануне отчитывалось об отражении атак украинских военных в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, а также о срыве атак в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька.

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