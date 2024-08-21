Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении остановлены, российские военные начали «задвигать» противника обратно, заявил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«С момента, как мы сюда зашли, они не то что не продвинулись ни на один метр, а наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», — сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).
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