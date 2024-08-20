Алаудинов сообщил о срыве ротации ВСУ в Курской области
Российские войска не допустили проведение запланированной ВСУ в ночь с 19 на 20 августа ротации на курском направлении, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, украинские военные решили провести ротацию, но «они ж не знают, что у нас <...> есть их рация», рассказал Алаудинов в своем видеообращении.
По его словам, для этой цели приехал пикап с личным составом ВСУ, после чего российские военные нанесли удар по автомобилю.
Бои в Курской области с ВСУ продолжаются с 6 августа. Алаудинов находится в зоне боевых действий и регулярно отчитывается о ходе военных действий на курском направлении.
Ранее 20 августа он заявил, что бои в регионе и военная операция в целом могут завершиться «в ближайшие два-три месяца». Днем ранее генерал-майор рассказал, что подразделения ВСУ в Курской области передислоцируются, но российские силы контролируют ситуацию.
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