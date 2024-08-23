Посол в США исключил появление «буферной зоны» в России

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Появление «буферной зоны» на территории России невозможно, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей наступления ВСУ в Курской области создание «буферной зоны» на территории России. «Это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — ответил Антонов на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Его также попросили оценить позицию США, которые однозначно не отвергают идею о «буферной зоне». Антонов ответил, что Россия «даже разговаривать об этом с ними не будет». «Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи», — сказал он.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры в Курской области. Президент России Владимир Путин пообещал «достойный ответ» на произошедшее.