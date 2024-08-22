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Бакальчук показала новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах

Бакальчук показала новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах
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На месте сгоревшего склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом возвели конструкции нового здания, все работы планируют завершить к октябрю, сообщила Татьяна Бакальчук в телеграм-канале.

«15 мая мы закончили демонтировать то, что осталось после пожара. Сейчас, спустя три месяца, стоит новая коробка», — сказала она. В настоящее время идет подготовка к заливке полов и благоустройству территории, добавила Бакальчук.

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Склад маркетплейса Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Его потушили днем 14 января. 

Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд руб. Владельцы товаров и покупатели получили компенсации от маркетплейса.

В конце января компания сообщила, что в Тосненском районе Ленинградской области к 2025 году появится новый распределительный центр Wildberries на 154 тыс. кв. м. Бакальчук заявила, что объем инвестиций в него составит 9 млрд руб

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