Wildberries после пожара откроет новый склад в Ленобласти за ₽9 млрд

После того, как в Ленинградской области сгорел склад Wildberries в Шушарах, компания откроет новый логистический центр — в Красном Бору. Его планируют запустить в работу к концу 2025 года

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Тосненском районе Ленинградской области к 2025 году появится распределительный центр Wildberries на 154 тыс. кв. м складских площадей, сообщила компания. Соглашение об этом подписали губернатор Александр Дрозденко и Татьяна Бакальчук.

По словам предпринимательницы, объем инвестиций в него составит 9 млрд руб.

По плану логистический центр разместится Красном Бору. Он обеспечит создание 7,5 тыс. рабочих мест. «Активно взаимодействуем с продавцами в регионе и к концу 2025 года планируем запустить в работу новый склад после получения всех необходимых документов», — сказала Бакальчук, назвавшая Ленинградскую область одним из приоритетных регионов для Wildberries.

Возгорание на складе Wildberries в Шушарах началось утром 13 января. Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Площадь сгоревшего склада — 112 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось только на следующий день. Страховщики оценивали возможный ущерб от пожара в диапазоне 10–20 млрд руб. В то же время источники РБК говорили, что здание не было застраховано. При этом один из собеседников в крупной страховой компании заявлял, что был застрахован только товар, но не склад.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, говорил в день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров. В компании указывали, что получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах под Санкт-Петербургом. Бакальчук после пожара дала показания в СК.