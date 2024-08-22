Армения подала в Госдеп США запрос о сотрудничестве по мирному атому

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Армения отправила США заявку на присоединение к «Соглашению 123» — документу о сотрудничестве в области мирного атома, сообщил CivilNet со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

«Правительство США не делится подробностями переговорного процесса, но Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении присоединиться к «Соглашению 123», — сообщили в Госдепе в ответ на запрос CivilNet. Там отметили, что США приветствуют перспективу углубления ядерного сотрудничества с Арменией.

«Соглашение 123» названо в честь раздела 123 американского закона об атомной энергетике, который требует заключения соглашения о сотрудничестве в области мирного атома для соответствующих поставок. Документ дает основу для технических обменов, совместных научных исследований и дискуссий по гарантиям.

Как отмечает CivilNet, переговоры о заключении соглашения обычно затягиваются на годы. Быстрее всего такой документ США подписали с Филиппинами, тогда работа над ним длилась год.

Армения ускорила сближение со странами Запада в 2023 году, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ в бездействии во время нагорно-карабахского конфликта, по результатам которого вся территория самопровозглашенной республики перешла под контроль Баку. Москва отвергла претензии Пашиняна и выразила надежду в возможности решить разногласия.