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США и Филиппины договорились об обмене ядерными технологиями

США и Филиппины подписали соглашение в сфере атомной энергетики
Филиппины, которые планируют сократить выбросы парниковых газов на 75% к 2030 году, подписали с США соглашение об обмене технологиями в области мирного атома. Это позволит стране пользоваться американскими мини-АЭС
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

16 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) США и Филиппины заключили соглашение по ядерной энергетике — «Соглашение 123». В присутствии президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего его подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр энергетики Филиппин Рафаэль Лотилла.

Как сообщили в Госдепартаменте США, документ закладывает основу для сотрудничества двух стран в области мирного атома, «которое опирается на взаимные обязательства по нераспространению ядерного оружия». Этот документ станет законным основанием для экспорта американского ядерного оборудования и материалов для их мирного использования на Филиппинах.

Работа над «Соглашением 123» с Филиппинами началась после визита вице-президента США Камалы Харрис в эту страну в ноябре 2022 года. Накануне подписания американские компании NuScale Power и Ultra Safe Nuclear Corporation заявили о планах построить на Филиппинах объекты ядерной энергетики, которые будут действовать на основе малых и микромодульных реакторов. По словам Энтони Блинкена, в стране, которая насчитывает 7 тыс. островов, реакторы именно такого формата (по его словам, некоторые из них по размеру сопоставимы с городскими автобусами) — удобный способ для локального производства энергии.

На церемонии подписания Энтони Блинкен напомнил, что Штаты и Филиппины сформировали альянс более 70 лет назад. С 1898 по 1946 год страна находилась под контролем США, а в 1947 году, получив независимость, Филиппины передали на 99 лет в аренду Штатам ряд военных и военно-морских баз; в 1951 году страны заключили договор о взаимной обороне. «В последующие десятилетия мы расширяли наше партнерство для решения самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются наши народы. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении, углубляя наше сотрудничество для ускорения перехода к экологически чистой энергии на Филиппинах», — сказал Блинкен.

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Он обратил внимание на планы президента Маркоса — к 2030 году Филиппины собираются сократить выбросы парниковых газов на 75% и увеличить производство экологически чистой энергии, с тем чтобы к 2040 году на возобновляемые источники приходилось 50% производимой в стране энергии. Сейчас США и Филиппины работают над проектом геотермальной станции на острове Минданао (второй крупнейший остров страны). По словам Блинкена, американские и филиппинские компании также работают над тем, чтобы к 2026 году обеспечивать более половины энергопотребления в стране за счет возобновляемых источников.

По словам Маркоса, ядерная энергия должна стать частью филиппинской энергетики Филиппин к 2023 году и соглашение с США — это «первый важный шаг» на этом пути, который «открывает двери американским компаниям для инвестиций».

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«Соглашение 123» — это название документа о сотрудничестве в области мирного атома, который США заключают с другими странами. Он дает основу для технических обменов, совместных научных исследований и дискуссий по гарантиям. Как говорится на сайте Национального управления по ядерной безопасности, в сочетании с другими инструментами — в частности, с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — «Соглашения 123» помогают продвигать американские принципы нераспространения. В конгрессе его утверждение проходит по упрощенной процедуре.

На декабрь 2022 года Штаты заключили 23 соглашения, которые регулируют мирное ядерное сотрудничество с 47 странами, МАГАТЭ и властями Тайваня. Среди стран, с которыми подписаны соглашения, в частности, Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Казахстан, Марокко, Турция, Украина, Япония. Соглашение было заключено и с Россией — оно вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в 2041-м.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Филиппины США атомная энергетика
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