Силовики пришли с обысками к брату Галкина

Обыски прошли в доме Дмитрия Галкина на Рублевке и в его компании, которая занимается переоснащением БТР

Максим и Дмитрий Галкины (Фото: maxgalkinru / Telegram)

В компанию старшего брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) пришли с обысками, сообщил источник РБК, близкий к МВД.

По словам собеседника РБК, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР.

Телеграм-канал 112 пишет, что обыски прошли и в доме бизнесмена на Рублевке, они связаны с делом о хищении в военном ведомстве. По данным телеграм-канала, силовики изъяли технику.

В пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета заявили РБК, что не обладают информацией по этой теме. РБК направил запрос в ГУ МВД России по Московской области, обратился за комментарием к Максиму Галкину.

Согласно данным СПАРК, полный тезка брата Галкина — Галкин Дмитрий Александрович — значится среди членов совета директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. По информации сервиса, эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), производящего военные боевые машины, грузовики и машины спецназначения. В ноябре 2022 года телеграм-каналы сообщали, что Дмитрий Галкин возглавил АМЗ, но представители предприятия это опровергли.

Life в 2022 году писал, ссылаясь на базы госзакупок, что ООО «ВПК» заключило с силовиками и военными 300 госконтрактов на сумму 18 млрд руб.

В базе СПАРК Дмитрий Галкин значится в числе бывших руководителей и совладельцев еще ряда компаний, в том числе ООО «Центум-Медиа», которое занималось деятельностью в области радиовещания. BB.lv и ряд других СМИ писали, что бизнесмен несколько лет живет в Израиле, куда после начала военной операции на Украине переехали Максим Галкин с Аллой Пугачевой.