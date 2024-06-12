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Политика ,  
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Силовики пришли с обысками к брату Галкина

К брату Максима Галкина пришли с обысками
Обыски прошли в доме Дмитрия Галкина на Рублевке и в его компании, которая занимается переоснащением БТР
Максим и Дмитрий Галкины
Максим и Дмитрий Галкины (Фото: maxgalkinru / Telegram)

В компанию старшего брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) пришли с обысками, сообщил источник РБК, близкий к МВД.

По словам собеседника РБК, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР.

Телеграм-канал 112 пишет, что обыски прошли и в доме бизнесмена на Рублевке, они связаны с делом о хищении в военном ведомстве. По данным телеграм-канала, силовики изъяли технику.

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Максим Галкин

В пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета заявили РБК, что не обладают информацией по этой теме. РБК направил запрос в ГУ МВД России по Московской области, обратился за комментарием к Максиму Галкину.

Согласно данным СПАРК, полный тезка брата Галкина — Галкин Дмитрий Александрович — значится среди членов совета директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. По информации сервиса, эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), производящего военные боевые машины, грузовики и машины спецназначения. В ноябре 2022 года телеграм-каналы сообщали, что Дмитрий Галкин возглавил АМЗ, но представители предприятия это опровергли.

Life в 2022 году писал, ссылаясь на базы госзакупок, что ООО «ВПК» заключило с силовиками и военными 300 госконтрактов на сумму 18 млрд руб.

В базе СПАРК Дмитрий Галкин значится в числе бывших руководителей и совладельцев еще ряда компаний, в том числе ООО «Центум-Медиа», которое занималось деятельностью в области радиовещания. BB.lv и ряд других СМИ писали, что бизнесмен несколько лет живет в Израиле, куда после начала военной операции на Украине переехали Максим Галкин с Аллой Пугачевой.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Максим Галкин обыски Рублевка
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий
18 июня 1976 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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