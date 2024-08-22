 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу после введенных ограничений, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме», — сообщили там.

Как следует из информации на электронном табло на сайте авиаузла, часть рейсов еще задерживается.

Ограничения водили 1:49 мск, уточнил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Около 10:50 мск ограничения сняли, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Эти меры вводили на фоне атаки беспилотников на регион.

Волгоградские власти рассказали о последствиях атаки дронов
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Утром 22 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников, отметив, что большинство из них удалось сбить. Однако, по его словам, один дрон упал на объект Минобороны, в результате чего произошел пожар. По его словам, жертв нет, сотрудники пожарно-спасательных служб приступили к тушению.

Как уточняло Минобороны России, за ночь над регионом перехватили 13 беспилотников.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Росстат сообщил о росте смертей

ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены

Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Волгоград аэропорты ограничения
Материалы по теме
Волгоградские власти рассказали о последствиях атаки дронов
Политика
Аэропорт Волгограда остановил прием и вылет рейсов после атаки дронов
Общество
В Волгограде сообщили об атаке дронов и пожаре на военном объекте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Маркетплейсы и покупатели ведут войны в судах. Чем они заканчиваютсяPro, 11:38
Правительство Бангладеш решило аннулировать диппаспорт экс-премьераПолитика, 11:33
В Москве трех мигрантов задержали по делу о фабрике поддельных паспортовОбщество, 11:32
В Кишиневе вступил в силу запрет на участие в выборах «Победы»Политика, 11:25
Роскачество нашло на маркетплейсах БАДы с наркотиками и кавой-кавойОбщество, 11:19
NPS ждет закат уже в 2025 году: как оценивать клиентский опыт по-другомуPro, 11:16
Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу после атаки дроновПолитика, 11:03
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
В Маврикие нашли тело пропавшей россиянкиОбщество, 11:02
На Крымскому мосту приостановили автомобильное движениеОбщество, 10:59
Российский дилер привез обновленную Tesla Model 3 PerformanceАвто, 10:52
Спорт и эстетика: Amazing Red отмечает первую годовщинуСтиль, 10:52
Мы не рабы всесильной ДНК: что на самом деле управляет нами в жизниPro, 10:51
Число пострадавших в Пролетарске выросло до 47 спустя пять дней пожараПолитика, 10:48
В Подмосковье подростки отрезали девочке волосы из-за замечанияОбщество, 10:43