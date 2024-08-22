Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу после атаки дронов
Аэропорт Волгограда возобновил штатную работу после введенных ограничений, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.
«Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме», — сообщили там.
Как следует из информации на электронном табло на сайте авиаузла, часть рейсов еще задерживается.
Ограничения водили 1:49 мск, уточнил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Около 10:50 мск ограничения сняли, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Эти меры вводили на фоне атаки беспилотников на регион.
Утром 22 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников, отметив, что большинство из них удалось сбить. Однако, по его словам, один дрон упал на объект Минобороны, в результате чего произошел пожар. По его словам, жертв нет, сотрудники пожарно-спасательных служб приступили к тушению.
Как уточняло Минобороны России, за ночь над регионом перехватили 13 беспилотников.
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