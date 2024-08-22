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Военная операция на Украине ,  
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Волгоградские власти рассказали о последствиях атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Обстановка в Калачевском районе Волгоградской области находится под контролем, серьезных повреждений гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников не выявлено, сообщили в районной администрации.

«Для населения никаких угроз нет, жертв нет, по близлежащим домам совершен поквартирный обход», — говорится в сообщении. Власти отметили, что в Мариновке работает оперативный штаб.

Глава Калачевского района Роман Горбатых сообщил, что серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты стекла. «Для обеспечения безопасности жителей поселка Октябрьский были подготовлены автобусы, объявлены места для укрытия на территории поселка. В связи с отсутствием необходимости эвакуация не проводилась», — добавил он.

На данный момент власти продолжают оценивать нанесенный ущерб.

В Волгограде сообщили об атаке дронов и пожаре на военном объекте
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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости
Утром 22 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников, отметив, что большинство из них удалось сбить. Однако, по его словам, один дрон упал на объект Минобороны, в результате чего произошел пожар. По его словам, жертв нет, сотрудники пожарно-спасательных служб приступили к тушению. На фоне атаки аэропорт Волгограда приостановил прием и вылет самолетов.

Как уточняло Минобороны России, за ночь над регионом перехватили 13 беспилотников.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В Волгоградской области сообщали о первом перехваченном дроне в сентябре 2023 года. По словам губернатора, пострадавших и повреждений не было.

В декабре 2022-го в Волгоградской области дважды падали обломки «неустановленного объекта», власти не уточняли, что это было.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Волгоградская область Военная операция на Украине беспилотники
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