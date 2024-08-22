В Волгограде сообщили об атаке дронов и пожаре на военном объекте
В ночь на 22 августа беспилотники атаковали Волгоградскую область, большая часть из них уничтожена, жертв нет, начался пожар на объекте Минобороны, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — сообщил он.
По его словам, пожарно-спасательные службы приступили к тушению, жертв нет. Бочаров не уточнил, о каком объекте Минобороны идет речь.
сообщал в сентябре 2023 года. «Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — утверждал губернатор.
В декабре 2022-го в регионе дважды падали обломки «неустановленного объекта», власти не уточняли, что это было.
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