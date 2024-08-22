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Военная операция на Украине ,  
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В Волгограде сообщили об атаке дронов и пожаре на военном объекте

Губернатор Бочаров: на объекте Минобороны произошел пожар после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Волгоградский губернатор сообщил о ночной атаке дронов. По его словам, большую часть из них уничтожили, один упал на территорию объекта Минобороны, что привело к пожару

В ночь на 22 августа беспилотники атаковали Волгоградскую область, большая часть из них уничтожена, жертв нет, начался пожар на объекте Минобороны, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — сообщил он.

По его словам, пожарно-спасательные службы приступили к тушению, жертв нет. Бочаров не уточнил, о каком объекте Минобороны идет речь.

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Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. О первом перехваченном дроне в Волгоградской области Бочаров сообщал в сентябре 2023 года. «Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — утверждал губернатор.

В декабре 2022-го в регионе дважды падали обломки «неустановленного объекта», власти не уточняли, что это было.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Волгоградская область Андрей Бочаров Минобороны Военная операция на Украине
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