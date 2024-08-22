Аэропорт Волгограда остановил прием и вылет рейсов после атаки дронов
В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и вылет рейсов, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани. Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на регион.
«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сказали в пресс-службе аэропорта.
Ограничения ввели 1:49 мск, уточнил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Утром 22 августа регион подвергся атаке дронов. По словам губернатора Андрея Бочарова, беспилотники перехватили в районе села Мариновка, в результате падения дрона начался пожар на объекте Минобороны. Бочаров не уточнил, о каком объекте идет речь. Жертв нет, возгорание тушат, рассказал глава региона.
В Минобороны сообщили, что в ночь на 22 августа украинские беспилотники были перехвачены в шести регионах России: в Волгоградской области сбили 13 дронов, в Ростовской — семь, в Воронежской — два, в Курской и Брянской областях — по одному.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов