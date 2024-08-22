Аэропорт Волгограда остановил прием и вылет рейсов после атаки дронов

Работу аэропорта Волгограда ограничили на фоне атаки дронов. По данным Минобороны, за ночь над регионом перехватили 13 БПЛА. Губернатор сообщил о пожаре на военном объекте после падения одного из беспилотников

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и вылет рейсов, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани. Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на регион.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Ограничения ввели 1:49 мск, уточнил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Утром 22 августа регион подвергся атаке дронов. По словам губернатора Андрея Бочарова, беспилотники перехватили в районе села Мариновка, в результате падения дрона начался пожар на объекте Минобороны. Бочаров не уточнил, о каком объекте идет речь. Жертв нет, возгорание тушат, рассказал глава региона.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 22 августа украинские беспилотники были перехвачены в шести регионах России: в Волгоградской области сбили 13 дронов, в Ростовской — семь, в Воронежской — два, в Курской и Брянской областях — по одному.