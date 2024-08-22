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Военная операция на Украине ,  
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Над шестью регионами России ночью сбили 28 дронов

Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов за ночь над шестью регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило о перехвате 13 дронов над Волгоградской, семи — над Ростовской, четырех — над Белгородской, двух — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями. В Волгограде один БПЛА упал на объект ведомства
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Российские силы ПВО сбили 28 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

«13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской областями», — говорится в сообщении ведомства.

Губернаторы Ростовской, Брянской и Воронежской областей Василий Голубев, Александр Богомаз и Александр Гусев сообщали о перехвате семи беспилотников. Пять из них сбили над Ростовской областью, над остальными — по одному. По их словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров не называл количество дронов, атаковавших регион, но заявил о падении одного из них на объект Минобороны, в результате чего возник пожар. По его словам, на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы, жертв нет. Других подробностей Бочаров не привел.

В Курской области при атаке дрона погибла женщина, еще двое пострадали
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов четыре раза за ночь объявлял ракетную опасность. По его словам, системы ПВО уничтожили две украинские ракеты и один беспилотник самолетного типа.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке дронов на Волоконовский район и обстреле города Шебекино, в результате которого ранения получила женщина.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Минобороны Военная операция на Украине Волгоградская область Ростовская область Белгородская область Воронежская область Курская область Брянская область беспилотники
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