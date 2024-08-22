Над шестью регионами России ночью сбили 28 дронов

Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов за ночь над шестью регионами России

Минобороны сообщило о перехвате 13 дронов над Волгоградской, семи — над Ростовской, четырех — над Белгородской, двух — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями. В Волгограде один БПЛА упал на объект ведомства

Фото: Министерство обороны России

Российские силы ПВО сбили 28 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

«13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской областями», — говорится в сообщении ведомства.

Губернаторы Ростовской, Брянской и Воронежской областей Василий Голубев, Александр Богомаз и Александр Гусев сообщали о перехвате семи беспилотников. Пять из них сбили над Ростовской областью, над остальными — по одному. По их словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров не называл количество дронов, атаковавших регион, но заявил о падении одного из них на объект Минобороны, в результате чего возник пожар. По его словам, на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы, жертв нет. Других подробностей Бочаров не привел.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов четыре раза за ночь объявлял ракетную опасность. По его словам, системы ПВО уничтожили две украинские ракеты и один беспилотник самолетного типа.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке дронов на Волоконовский район и обстреле города Шебекино, в результате которого ранения получила женщина.