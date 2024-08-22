Над шестью регионами России ночью сбили 28 дронов
Российские силы ПВО сбили 28 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской, и по одному — над Брянской и Курской областями», — говорится в сообщении ведомства.
Губернаторы Ростовской, Брянской и Воронежской областей Василий Голубев, Александр Богомаз и Александр Гусев сообщали о перехвате семи беспилотников. Пять из них сбили над Ростовской областью, над остальными — по одному. По их словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров не называл количество дронов, атаковавших регион, но заявил о падении одного из них на объект Минобороны, в результате чего возник пожар. По его словам, на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы, жертв нет. Других подробностей Бочаров не привел.
уничтожили две украинские ракеты и один беспилотник самолетного типа.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке дронов на Волоконовский район и обстреле города Шебекино, в результате которого ранения получила женщина.
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