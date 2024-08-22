В Афганистане уволили почти 300 полицейских за отказ отрастить бороду
Министерство Афганистана по пропаганде добродетели и предотвращению порока, сформированное после прихода к власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), уволило более 280 сотрудников сил безопасности за отказ отрастить бороду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет ведомства за прошлый год.
Также в 2023 году в Афганистане были задержаны более 13 тыс. человек за «безнравственные поступки», но больше половины из них были отпущены на свободу спустя сутки, говорится в отчете.
Кроме того, за последний год талибы уничтожили 21 328 музыкальных инструментов и запретили тысячам операторов компьютеров продавать на рынках «безнравственные и неэтичные» фильмы.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после чего начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, парикмахерам в провинции Гильменд запретили брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы. С аналогичным запретом столкнулись и парикмахеры в Кабуле.
Всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины, а в случае нарушения правила ответственным за них опекунам-мужчинам может грозить даже уголовное наказание. Также в стране потребовали закрыть салоны красоты, а женщинам запретили коррекцию бровей.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов