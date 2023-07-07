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Талибы решили запретить салоны красоты из-за цен и коррекции бровей

Талибы решили запретить салоны красоты в Афганистане из-за цен и коррекции бровей
После 23 июля салонам красоты в Афганистане запрещено работать. Министерство по поощрению добродетели посчитало, что цены на услуги непомерно высокие, а коррекция бровей «противоречит законам шариата»
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока при правительстве талибов (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) решило запретить салонам красоты в Афганистане работать после 23 июля, посчитав, что цены на услуги непомерно высокие, а коррекция бровей «противоречит законам шариата», пишет Hasht-e Subh Daily.

Родственники нескольких владельцев салонов красоты в Газни рассказали, что их вызвало Министерство по поощрению добродетели утром 6 июля. Их предупредили, чтобы те закрыли салоны в течение следующих двух недель, в противном случае им грозит наказание.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах вскоре после того, как талибы были свергнуты в 2001 году в ходе контртеррористической операции США. После прихода к власти талибов в августе прошлого года этот сектор оказался на грани краха из-за экономического застоя в стране и ухудшения уровня жизни.

Прежде чем объявить о решении закрыть салоны, талибы удалили все вывески, содержащие белый цвет, поскольку этот цвет с изображениями женщин считается оскорблением флага талибов, а также закрасили фотографии женщин черным цветом.

О намерении талибов закрыть салоны красоты в стране телеканал Al Arabiya сообщал еще в январе. Однако тогда правительство опровергло эти сообщения.

В прошлом году талибы закрыли большинство средних школ для девочек, запретили женщинам посещать университеты. Их обязали носить хиджабы. Талибы также ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин: женщинам разрешили приходить в места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а мужчинам — в среду, четверг, пятницу и субботу. Затем женщинам запретили посещать парки развлечений с аттракционами.

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