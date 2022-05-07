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«Талибан» обязал всех женщин Афганистана носить хиджабы

С женщинами проведут разъяснительную работу, а после начнут наказывать опекающих их мужчин за первое и последующие нарушения. Работниц госпредприятий уволят за отказ соблюдать требование. Лучшим видом хиджаба власти сочли паранджу
Фото: Ali Khara / Reuters
Фото: Ali Khara / Reuters

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан», которая находится у власти в Афганистане, обязала носить хиджабы всех женщин, сообщает информационное агентство Bakhtarnews со ссылкой на заявление Министерства исламской ориентации.

Лучшим вариантом в этом ключе правительство сочло паранджу. При этом власти отметили, что хиджабом может считаться любая одежда, полностью скрывающая тело женщины. Одежда не должна прилегать к нему слишком сильно, чтобы через ткань не просматривались части тела, и не должна быть слишком прозрачной.

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В министерстве отметили, что реформу будут проводить постепенно. На первом этапе власти планируют проводить исключительно разъяснительную работу. Через СМИ женщинам планируют разъяснить правила ношения хиджаба и убедить их в важности этого шага. К кампании привлекут исламских проповедников.

На втором этапе власти начнут преследовать отказавшихся носить хиджаб женщин. Ответственных за них опекунов-мужчин будут предупреждать и наказывать. В случае если выяснится, что женщина повторно нарушила предписание, мужчину-опекуна ждет уголовное наказание.

Всех сотрудниц госпредприятий, которые откажутся следовать нововведению, планируют увольнять. Так же поступят и в отношении мужчин-госслужащих, если выяснится, что их родственница или жена нарушает предписание правительства.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года. После этого представители движения разрешили женщинам работать и учиться, но только в том случае, если они будут носить хиджаб, закрывающий все тело и лицо. Женщин, которые учатся в частных университетах, обязали носить абайи и никабы и стали учить отдельно от мужчин. Преподавать студенткам в Афганистане, кроме отдельных случаев, должны исключительно женщины.

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Заниматься спортом местным жительницам запретили. Позже таксистам запретили сажать в машины женщин, если на них нет хиджаба. Кроме того, местным жительницам разрешили перемещаться на большие расстояния только в сопровождении мужчины.

После этого в Кабуле начались акции протеста. Женщины вышли на улицы, требуя равенства и справедливости, но демонстрации разогнали. Как сообщало Amaj News, для этого представители силовых структур использовали слезоточивый газ.

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Теги
Татьяна Зыкина
Афганистан хиджабы женщины Талибан
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