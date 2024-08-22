Сын Рамзана Кадырова показал Путину навыки стрельбы
Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, продемонстрировал президенту России Владимиру Путину свои навыки стрельбы. Видео опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
Адам Кадыров является куратором Российского университета спецназа в Гудермесе, который глава государства посетил во время своего визита в Чечню 20 августа. Это была его первая с 2011 года поездка в республику.
Путин встретился с Рамзаном Кадыровым, они вместе посетили могилу первого главы Чечни Ахмата Кадырова, а также новую мечеть, расположенную на площади Минутка в Грозном, строительство которой недавно завершилось.
В августе 2023 года Адам Кадыров избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, который находился в СИЗО Грозного по делу о сожжении Корана. Рамзан Кадыров показал видео с избиением Журавеля и похвалил сына. После произошедшего Кадыров-младший получил несколько орденов, звание Героя Чечни и стал начальником отдела безопасности своего отца. Журавеля же приговорили к трем с половиной годам заключения.
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