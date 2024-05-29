Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов

Алексей Панин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Актер Алексей Панин включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя появилось в списке, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, в список попала журналистка издания SOTA (признано в России иноагентом и «нежелательной организацией») Анна Лойко.

По закону внесенные в реестр лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах. Попадание в список означает, что против этих лиц возбуждены дела по «экстремистским» и «террористическим» статьям Уголовного кодекса России.

15 февраля Панина заочно арестовали по обвинению в оправдании терроризма. Дело завели в мае 2023 года, тогда же его объявили в розыск. Поводом стали комментарии актера по поводу взрыва на Крымском мосту: следствие посчитало, что он оправдал атаку на переправу. Панин сказал, что никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на мосту.

Против Лойко в ноябре 2023 года также завели дело по статье об оправдании терроризма. Через несколько недель журналистку объявили в розыск. Следствие нашло признаки преступления в материале Лойко о признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В московской квартире девушки провели обыск. По информации Baza, журналистка уехала в Грузию. Лойко подчеркнула, что материал был написан в первые месяцы ее работы в журналистике и оправдания терроризма в нем нет.