 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Похороны Алена Делона пройдут в условиях конфиденциальности

BFMTV: Алена Делона похоронят в его поместье 24 августа
Цветы у дома французского актера Алена Делона в коммуне Души
Цветы у дома французского актера Алена Делона в коммуне Души (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС)

Похороны актера Алена Делона пройдут в субботу, 24 августа, в его поместье во французской коммуне Души, сообщает телеканал BFMTV.

По завещанию актера, его похоронят рядом с могилами его 35 собак.

На церемонии будут присутствовать трое детей Делона — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, а также около сорока гостей, пишет BFMTV. Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», а публичная церемония прощания состоится позднее.

Дети Алена Делона рассказали, как умер актер
Общество
Ален Делон с дочерью Анушкой,&nbsp;Канны, 19 мая 2019 г.

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в поместье в Души в окружении детей.

В 2019 году после перенесенного инсульта Делон заявил, что он не против сделать эвтаназию. Несколькими годами позднее его сын Энтони сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.

Похороны Алена Делона пройдут в условиях конфиденциальности
Video

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ален Делон похороны Франция
Материалы по теме
Овчарку Алена Делона не будут усыплять вопреки воле актера
Общество
Алена Делона похоронят в его поместье в Души с 35 собаками
Общество
Роли Алена Делона в кино. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 20 авг, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 20 авг, 17:32
Похороны Алена Делона пройдут в условиях конфиденциальностиОбщество, 12:39
Бухучет без SAP и Oracle: чем опасны локализация и дублирование данныхPro, 12:34
В Курской области отложили выборы депутатов в приграничьеПолитика, 12:32
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 12:29
Рада поддержала ратификацию Римского статутаПолитика, 12:27
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова сообщила о беременностиСпорт, 12:25
«Не держите нас за дураков». Лучшего теннисиста не отстранили за стероидыСпорт, 12:22
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Эксперты сообщили о росте смертей от диабета на фоне «пандемии ожирения»Общество, 12:22
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 12:21
Чтобы достичь мастерства, нужны не 10 тыс. часов практики, а нечто другоеPro, 12:13
«Охта групп» построит ТЦ в ЖК «Экография. Квартал у Петергофа»Пресс-релиз, 12:12
ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводеОбщество, 12:10
В Москве умер генерал-тыловикОбщество, 12:07
Против криптобиржи Binance и ее основателя подали новый искКрипто, 12:07