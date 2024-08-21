Похороны Алена Делона пройдут в условиях конфиденциальности

Цветы у дома французского актера Алена Делона в коммуне Души (Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС)

Похороны актера Алена Делона пройдут в субботу, 24 августа, в его поместье во французской коммуне Души, сообщает телеканал BFMTV.

По завещанию актера, его похоронят рядом с могилами его 35 собак.

На церемонии будут присутствовать трое детей Делона — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, а также около сорока гостей, пишет BFMTV. Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», а публичная церемония прощания состоится позднее.

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в поместье в Души в окружении детей.

В 2019 году после перенесенного инсульта Делон заявил, что он не против сделать эвтаназию. Несколькими годами позднее его сын Энтони сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.

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