Похороны Алена Делона пройдут в условиях конфиденциальности
Похороны актера Алена Делона пройдут в субботу, 24 августа, в его поместье во французской коммуне Души, сообщает телеканал BFMTV.
По завещанию актера, его похоронят рядом с могилами его 35 собак.
На церемонии будут присутствовать трое детей Делона — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, а также около сорока гостей, пишет BFMTV. Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», а публичная церемония прощания состоится позднее.
Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в поместье в Души в окружении детей.
В 2019 году после перенесенного инсульта Делон заявил, что он не против сделать эвтаназию. Несколькими годами позднее его сын Энтони сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов