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Дети Алена Делона рассказали, как умер актер

Ален Делон с дочерью Анушкой,&nbsp;Канны, 19 мая 2019 г.
Ален Делон с дочерью Анушкой, Канны, 19 мая 2019 г. (Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images)

Французский актер Ален Делон скончался в своем доме в окружении семьи, сообщает AFP со ссылкой на заявление детей умершего.

«Он безмятежно скончался в своем доме в Души», — сказано в публикации. В момент смерти Делон находился в окружении троих своих детей, уточняется в сообщении.

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Актер умер 18 августа в возрасте 88 лет. «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит», — заявил Делон в 2018 году. Позже, после перенесенного инсульта, он признался, что не против добровольно уйти из жизни, сделав эвтаназию.

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Ален Делон Дети актер Франция
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