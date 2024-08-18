Дети Алена Делона рассказали, как умер актер

Ален Делон с дочерью Анушкой, Канны, 19 мая 2019 г. (Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images)

Французский актер Ален Делон скончался в своем доме в окружении семьи, сообщает AFP со ссылкой на заявление детей умершего.

«Он безмятежно скончался в своем доме в Души», — сказано в публикации. В момент смерти Делон находился в окружении троих своих детей, уточняется в сообщении.

Актер умер 18 августа в возрасте 88 лет. «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит», — заявил Делон в 2018 году. Позже, после перенесенного инсульта, он признался, что не против добровольно уйти из жизни, сделав эвтаназию.