Дети Алена Делона рассказали, как умер актер
Французский актер Ален Делон скончался в своем доме в окружении семьи, сообщает AFP со ссылкой на заявление детей умершего.
«Он безмятежно скончался в своем доме в Души», — сказано в публикации. В момент смерти Делон находился в окружении троих своих детей, уточняется в сообщении.
Актер умер 18 августа в возрасте 88 лет. «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит», — заявил Делон в 2018 году. Позже, после перенесенного инсульта, он признался, что не против добровольно уйти из жизни, сделав эвтаназию.
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