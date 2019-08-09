Алена Делона после инсульта поместили на лечение в швейцарскую клинику

Алена Делона после инсульта поместили на лечение в швейцарскую клинику

Французского актера Алена Делона, который несколько недель назад перенес инсульт, поместили в одну из клиник Швейцарии. Об этом сообщает газета Le Dauphiné Libéré.

По словам врачей, состояние актера стабилизировалось и не вызывает опасений.

Сын Делона подтвердил, что у его отца случился сердечный приступ и легкое кровоизлияние в мозг. «Он был прооперирован в Питье-Сальпетриер, где три недели оставался в палате интенсивной терапии», — подтвердил сын Делона.

О госпитализации Делона стало известно 14 июня. В частности, сообщалось, что французский актер был доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за приступов мигрени. Помощник 83-летнего актера заявлял, что в тот день актер проходил плановое обследование. Врачи называли сердечную аритмию одной из частых причин головных болей актера.

Ален Делон родился в 1935 году. После службы в армии в 1950-х годах он стал сниматься в кино. В 1991 году ему присвоили звание кавалера Ордена Почетного Легиона за заслуги в кинематографе. В мае 2017 года Делон объявил о завершении кинокарьеры.