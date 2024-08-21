ПВО уничтожила над Курской областью еще две ракеты
Силы противовоздушной обороны уничтожили утром в среду над Курской областью еще две ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Ранее он сообщил, что за ночь над регионом сбили две ракеты и два беспилотника. Всего над Россией уничтожили 45 дронов, отчиталось Минобороны.
В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах 21 августа сообщил, что за это время погибли 31 человек, еще 143 человека пострадали.
В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО, некоторые районы эвакуируют.
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