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Военная операция на Украине ,  
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ПВО уничтожила над Курской областью еще две ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили утром в среду над Курской областью еще две ракеты Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ранее он сообщил, что за ночь над регионом сбили две ракеты и два беспилотника. Всего над Россией уничтожили 45 дронов, отчиталось Минобороны.

Две ракеты и два дрона сбили над Курской областью за ночь
Политика
Фото:Минобороны России

В Курской области с 6 августа продолжаются боевые действия. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах 21 августа сообщил, что за это время погибли 31 человек, еще 143 человека пострадали.

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО, некоторые районы эвакуируют.

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Курская область ракета Алексей Смирнов ПВО
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