Мэр Курска показал последствия падения сбитой ракеты у жилого дома
Мэр Курска Игорь Куцак показал последствия падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в городе, фотографию он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», — подписал публикацию городской глава.
На снимке видно, что сильно поврежден фасад дома. В строении выбиты окна, разрушены балконы. Вокруг разбросаны обломки, есть возгорание.
По словам Куцака, также повреждены автомобили.
Об упавшей ракете в ночь с 10 на 11 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В 23:39 в регионе была объявлена ракетная опасность. Затем в Курске прозвучала серия взрывов.
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