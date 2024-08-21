Две ракеты и два дрона сбили над Курской областью за ночь
Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили в небе над Курской областью две ракеты и два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя. Об обнаружении следует сообщить по телефону 112.
Всего, по данным Минобороны, средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, в том числе 11 — над Московской областью.
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