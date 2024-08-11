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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

При падении обломков ракеты ВСУ в Курске были повреждены семь жилых домов, сообщил мэр города Игорь Куцак во время брифинга, передает корреспондент РБК.

«В результате ночной атаки были зафиксированы существенные разрушения жилого многоквартирного дома. <...> Помимо этого дома [Союзная,12], сейчас мы уже видим повреждения на шести близлежащих [домах]. На наличие повреждений было обследовано порядка 100 квартир», — сказал мэр.

Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракеты
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Кроме того, повреждения получили два детских сада, почтовое отделение и помещения «Экспобанка», а также предприятия торговли.

Власти начнут выплачивать компенсацию пострадавшим, как только комиссия завершит работу по обследованию помещений.

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15
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Около полуночи 11 августа в Курске объявляли ракетную опасность. Через двадцать минут после сигнала тревоги в небе над городом раздались звуки взрывов. Позднее оперативные службы города сообщили, что сработала система ПВО.

От падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом пострадали 15 человек. Около десяти припаркованных во дворе машин полностью сгорели, передавал корреспондент РБК.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию региона. На следующий день глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ было остановлено.

Минобороны России сообщило 11 августа, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.

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Теги
Курская область мэр города Курск последствия ракета
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