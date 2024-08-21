В Киеве подожгли военный микроавтобус
В Киеве подожгли микроавтобус, принадлежащий военным, сообщает издание «Страна.ua». По данным издания, инцидент произошел на улице Урловской на юго-востоке города.
Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.
В частности, 12 августа украинские силовики задержали в Ивано-Франковской области двух подростков, которые поджигали автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным управления Службы безопасности Украины, молодые люди 15 и 18 лет за июль подожгли три машины военных — военные джипы и пикапы, которые прошли техобслуживание в Прикарпатье.
В конце июля произошло несколько поджогов автомобилей военных и релейных шкафов на железнодорожных путях в разных местах Украины. В ночь на 29 июля сообщалось о поджоге двух автомобилей, принадлежащих военнослужащим, в Киеве.
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