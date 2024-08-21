 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве подожгли военный микроавтобус

Страна.ua: В Киеве подожгли военный микроавтобус
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

В Киеве подожгли микроавтобус, принадлежащий военным, сообщает издание «Страна.ua». По данным издания, инцидент произошел на улице Урловской на юго-востоке города.

Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке от мобилизации ее мужу
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

В частности, 12 августа украинские силовики задержали в Ивано-Франковской области двух подростков, которые поджигали автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным управления Службы безопасности Украины, молодые люди 15 и 18 лет за июль подожгли три машины военных — военные джипы и пикапы, которые прошли техобслуживание в Прикарпатье.

В конце июля произошло несколько поджогов автомобилей военных и релейных шкафов на железнодорожных путях в разных местах Украины. В ночь на 29 июля сообщалось о поджоге двух автомобилей, принадлежащих военнослужащим, в Киеве.

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ВСУ Киев поджог Украина
Материалы по теме
На подлете к Киеву во второй раз за ночь сработала ПВО
Политика
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничье
Политика
В Москве арестовали пытавшегося поджечь машину Росгвардии с сотрудниками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 20 авг, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 20 авг, 17:32
Власти обсудят новые ограничения «кредитов за пять минут»Экономика, 11:02
Аббас отменил ужин в Турции из-за опасения покушенияПолитика, 11:00
В Киеве подожгли военный микроавтобусОбщество, 10:53
Акции «Займера» подорожали на 8% на новостях о рекомендованных дивидендахИнвестиции, 10:53
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройкиНедвижимость, 10:49
В Сумской области сообщили о повреждениях объекта инфраструктурыПолитика, 10:48
ТАСС сообщил о 31 погибшем в Курской области из-за атаки ВСУПолитика, 10:46
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Инвестиции в коммерческую недвижимость: выгоднее ли они депозитов и ОФЗPro, 10:39
На территории морга в Ленобласти нашли десятки незахороненных телОбщество, 10:36
Дело за малыми: как сэкономить на банковском обслуживанииОтрасли, 10:33
Биткоин и «эфир» не удержали недельный максимумКрипто, 10:32
Lada Vesta вернули ESC и добавили новых опцийАвто, 10:30
Как HR Tech меняет управление кадрамиОтрасли, 10:28
Moody’s раскрыло число компаний с российским участием в ECБизнес, 10:25