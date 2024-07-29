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Военная операция на Украине ,  
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На Украине произошла череда поджогов машин и релейных шкафов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Несколько поджогов автомобилей военных и релейных шкафов на железнодорожных путях в разных местах Украины зафиксированы на последние сутки, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, ранее сообщалось о поджоге в ночь на 29 июля двух автомобилей, принадлежащих военнослужащим, в Киеве.

Кроме того, в Буче Киевской области возле железнодорожной станции загорелся релейный шкаф, поджигателя сразу задержали. По информации издания, им оказался 14-летний подросток, которому обещали заплатить $200 за поджог.

Два других релейных шкафа подожгли в городах Боровица и Городище в Черкасской области.

«Страна» сообщила о поджоге двух автомобилей военных в Киеве
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Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

«Страна» также сообщила, что в Днепре подожгли иномарку военного.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Нацполицией отчиталась в понедельник о задержании в Одессе шестерых молодых людей, которые подозреваются в причастности к поджогам автомобилей ВСУ.

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Теги
Украина Автомобили железные дороги инфраструктура поджог
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