На Украине произошла череда поджогов машин и релейных шкафов

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Несколько поджогов автомобилей военных и релейных шкафов на железнодорожных путях в разных местах Украины зафиксированы на последние сутки, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, ранее сообщалось о поджоге в ночь на 29 июля двух автомобилей, принадлежащих военнослужащим, в Киеве.

Кроме того, в Буче Киевской области возле железнодорожной станции загорелся релейный шкаф, поджигателя сразу задержали. По информации издания, им оказался 14-летний подросток, которому обещали заплатить $200 за поджог.

Два других релейных шкафа подожгли в городах Боровица и Городище в Черкасской области.

«Страна» также сообщила, что в Днепре подожгли иномарку военного.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Нацполицией отчиталась в понедельник о задержании в Одессе шестерых молодых людей, которые подозреваются в причастности к поджогам автомобилей ВСУ.