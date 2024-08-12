СБУ задержала двух подростков под Ивано-Франковском за поджоги машин ВСУ

Фото: ssu.gov.ua

Украинские силовики задержали в Ивано-Франковской области двух подростков, которые поджигали автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило областное управление СБУ в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

По информации управления, молодые люди 15 и 18 лет за июль подожгли три машины военных — военные джипы и пикапы, которые прошли техобслуживание в Прикарпатье.

Следователи полагают, что младший из задержанных наткнулся в Telegram на предложение о «работе» — за деньги предлагалось поджигать ТЦК (аналоги военкоматов), релейные шкафы на железной дороге или военные авто. В доказательство свою работу следовало снимать на видео, для чего юноша позвал своего уже совершеннолетнего родственника.

Молодые люди выполнили все условия «заказчика», но тот «заплатил в два раза меньше обещанного». Другие поджоги силовики предотвратили «по горячим следам».

При задержании и обысках у подростков нашли мобильные с перепиской и одежду со следами горючих веществ. Также изъято травматическое оружие, переделанное из стартового пистолета.

На данный момент следователи СБУ предъявили старшему из задержанных подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Юноша находится под наблюдением, в дальнейшем по этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего еще решается.

В конце июля СБУ с Нацполицией задержали в Одессе шестерых молодых людей, которые подозреваются в причастности к поджогам автомобилей ВСУ. По данным СБУ, за две недели злоумышленники предприняли попытку поджогов более 15 служебных внедорожников.