 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ задержала двух подростков под Ивано-Франковском за поджоги машин ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Украинские силовики задержали в Ивано-Франковской области двух подростков, которые поджигали автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило областное управление СБУ в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

По информации управления, молодые люди 15 и 18 лет за июль подожгли три машины военных — военные джипы и пикапы, которые прошли техобслуживание в Прикарпатье.

Следователи полагают, что младший из задержанных наткнулся в Telegram на предложение о «работе» — за деньги предлагалось поджигать ТЦК (аналоги военкоматов), релейные шкафы на железной дороге или военные авто. В доказательство свою работу следовало снимать на видео, для чего юноша позвал своего уже совершеннолетнего родственника.

Молодые люди выполнили все условия «заказчика», но тот «заплатил в два раза меньше обещанного». Другие поджоги силовики предотвратили «по горячим следам».

В Одессе шестерых курьеров задержали за поджог машин ВСУ
Политика
Фото:UA.National.Police / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

При задержании и обысках у подростков нашли мобильные с перепиской и одежду со следами горючих веществ. Также изъято травматическое оружие, переделанное из стартового пистолета.

На данный момент следователи СБУ предъявили старшему из задержанных подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Юноша находится под наблюдением, в дальнейшем по этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего еще решается.

В конце июля СБУ с Нацполицией задержали в Одессе шестерых молодых людей, которые подозреваются в причастности к поджогам автомобилей ВСУ. По данным СБУ, за две недели злоумышленники предприняли попытку поджогов более 15 служебных внедорожников.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Украина Ивано-Франковская область подростки Автомобили поджог
Материалы по теме
«Страна» сообщила о поджоге двух автомобилей военных в Киеве
Политика
На Украине произошла череда поджогов машин и релейных шкафов
Политика
В Подмосковье девушку обвинили в терроризме за поджог машины полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Какова обстановка в граничащих с Украиной районах. КартаПолитика, 21:57
В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в ДонбассеПолитика, 21:57
Астрономы предсказали полярное сияние в Москве и Санкт-ПетербургеОбщество, 21:56
Власти полностью закрыли въезд в приграничный район Белгородской областиПолитика, 21:47
СБУ задержала двух подростков под Ивано-Франковском за поджоги машин ВСУПолитика, 21:44
Белый дом предупредил о серии атак на Ближнем Востоке в ближайшее времяПолитика, 21:31
Звезда «Реала» Винисиус отказался ехать в Саудовскую Аравию за €1 млрдСпорт, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор МишинОбщество, 21:06
Названо место похорон экс-главы Федерации фигурного катания ПисееваСпорт, 21:02
Как Макрон использовал «олимпийское перемирие» для поиска нового премьераПолитика, 20:59
Житель Курской области вывел пятерых детей из обстреливаемой ВСУ СуджиПолитика, 20:53
«Испытание воли»: экс-посол США Салливан рассказал о работе в РоссииПолитика, 20:45
Минск заявил о наращивании группировки НАТО на границах с БелоруссиейПолитика, 20:40
Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской областиОбщество, 20:33