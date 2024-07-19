«Страна»: украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке от мобилизации ее мужу

Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке от мобилизации ее мужу

Женщина подожгла себя около здания суда в Белоцерковском районе Киевской области после отказа одобрить ее мужу отсрочку от мобилизации, сообщает украинское издание «Страна».

«Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — говорится в сообщении.

По данным «Страны», украинка с мужем хотели через суд получить отсрочку от мобилизации, но им отказали. Пострадавшую доставили в местную больницу, площадь ожогов составила 80% тела.

С 18 мая текущего года на Украине ужесточили мобилизацию. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах и всегда носить с собой военный билет. Возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, также отменено понятие «ограниченно годен к службе». Те, кто считался ограниченно годным, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

В начале июня на Украине в рамках мобилизационного законодательства перестали выпускать за границу граждан, у которых есть ВНЖ других стран.

Российские власти неоднократно заявляли о «насильственном» характере мобилизации на Украине и отмечали, что такие действия только усугубляют страдания украинского народа, но не повлияют на исход конфликта.