Число пострадавших на горящем 4-й день складе в Пролетарске выросло до 42

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске (Ростовская область), который произошел из-за атаки беспилотников, тушат четвертый день.

«Продолжается тушение пожара. Около 500 человек задействованы в тушении», — сообщили РБК в администрации Пролетарского района Ростовской области.

Число пострадавших выросло до 42, из них 15 госпитализированы, сообщил источник ТАСС в медицинских службах. По его словам, все они пожарные.

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РБК обратился за комментарием в региональное управление МЧС.

Пожар на территории промышленных складов в Пролетарске начался 18 августа. Как сообщил глава региона Василий Голубев, дизельное топливо загорелось после того, как там упали обломки сбитого беспилотника. Позже глава районной администрации Валерий Горнич уточнил, что дронов было три.

Всего на территории складов в Пролетарске находится 74 емкости с дизельным топливом объемом по 5 тыс. куб. м каждая. Ко вторнику, 20 августа, огонь охватил около 20 из них, сообщал «РИА Новости» Горнич. Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. К тушению привлекли четыре самолета Ил-76. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.