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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших на горящем 4-й день складе в Пролетарске выросло до 42

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске (Ростовская область), который произошел из-за атаки беспилотников, тушат четвертый день.

«Продолжается тушение пожара. Около 500 человек задействованы в тушении», — сообщили РБК в администрации Пролетарского района Ростовской области.

Число пострадавших выросло до 42, из них 15 госпитализированы, сообщил источник ТАСС в медицинских службах. По его словам, все они пожарные.

Число пострадавших на горящем 4-й день складе в Пролетарске выросло до 42
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РБК обратился за комментарием в региональное управление МЧС.

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Фото:Министерство обороны России

Пожар на территории промышленных складов в Пролетарске начался 18 августа. Как сообщил глава региона Василий Голубев, дизельное топливо загорелось после того, как там упали обломки сбитого беспилотника. Позже глава районной администрации Валерий Горнич уточнил, что дронов было три.

Всего на территории складов в Пролетарске находится 74 емкости с дизельным топливом объемом по 5 тыс. куб. м каждая. Ко вторнику, 20 августа, огонь охватил около 20 из них, сообщал «РИА Новости» Горнич. Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. К тушению привлекли четыре самолета Ил-76. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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