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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 45 сбитых за ночь дронах

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Над Брянской областью уничтожили 23 дрона, еще 11 — над Московской. Столичный мэр Сергей Собянин назвал ночную попытку атаки беспилотников на город одной из самых масштабных. В Ростовской области сбили ракету

Средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны.

Над Брянской областью сбили 23 дрона, над Московской — 11, шесть над Белгородской, три — над Калужской и еще два — над Курской.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших нет, глава Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об отсутствии данных о раненых. Московский мэр Сергей Собянин назвал ночную попытку атаки на город одной из самых масштабных.

Собянин рассказал об отражении одной из самых масштабных атак дронов
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Курской области, помимо угрозы атаки БПЛА, трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Этой же ночью на западе Ростовской области сбили ракету, никто не пострадал.

В предыдущий раз Собянин сообщал о попытке украинского дрона атаковать Москву 11 июля, тогда аппарат сбили в Ступинском городском округе. По словам мэра, «сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беспилотники дроны Минобороны Московская область Курская область Брянская область Белгородская область Калужская область
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