Минобороны сообщило о 45 сбитых за ночь дронах
Средства ПВО в ночь на 21 августа сбили 45 украинских беспилотников над Россией, сообщает Минобороны.
Над Брянской областью сбили 23 дрона, над Московской — 11, шесть над Белгородской, три — над Калужской и еще два — над Курской.
В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших нет, глава Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об отсутствии данных о раненых. Московский мэр Сергей Собянин назвал ночную попытку атаки на город одной из самых масштабных.
В Курской области, помимо угрозы атаки БПЛА, трижды за ночь объявляли ракетную опасность. Этой же ночью на западе Ростовской области сбили ракету, никто не пострадал.
В предыдущий раз Собянин сообщал о попытке украинского дрона атаковать Москву 11 июля, тогда аппарат сбили в Ступинском городском округе. По словам мэра, «сегодня московское небо защищено надежнее, чем другие регионы».
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