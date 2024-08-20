 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Голубев сообщил подробности третьего дня тушения пожара в Пролетарске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В городе Пролетарске Ростовской области продолжают тушить пожар на промышленном складе, приняты меры, чтобы не допустить распространения огня, сообщил глава региона Владимир Голубев.

«Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также 5 магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Голубев уточнил, что для предотвращения пожара вблизи склада создали дополнительные минерализованные полосы (противопожарные преграды. — РБК). Кроме того, самолеты Ил-76 дважды сбросили воду на прилегающие территории.

Площадь пожара в Пролетарске после атаки дрона составила 10 тыс. кв. м
Общество

Для отдыха спасателей планируют развернуть пункт временного размещения (ПВР), на месте дежурят медики, рассказал губернатор.

Пролетарск расположен в юго-восточной части Ростовской области. 18 августа Голубев сообщил, что ночью ПВО сбила над городом украинский дрон, обломки которого упали на территории промышленных складов, в результате загорелось дизельное топливо. 20 августа глава районной администрации Валерий Горнич рассказал, что причиной трехдневного пожара стала атака трех дронов.

19 августа, на второй день тушения пожара, пятеро спасателей попали в реанимацию. Всего в больницу обратился 41 пожарный, участвовавший в тушении возгорания.

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область Пролетарск Владимир Голубев Пожар тушение
Материалы по теме
Причиной трехдневного пожара в Ростовской области стала атака трех дронов
Общество
Площадь пожара в Пролетарске после атаки дрона составила 10 тыс. кв. м
Общество
В Ростовской области после пожара из-за атаки дрона пострадали 18 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 17:32
Владимир Путин стал почетным гражданином ЧечниПолитика, 22:56
Киргизский «Керемет» ввел ограничения для трех российских банковФинансы, 22:48
Россия не приняла приглашение Швейцарии на юбилей Женевской конвенцииПолитика, 22:19
Почему затонула суперъяхта Bayesian с мультимиллионером на бортуПолитика, 22:15
Российская компания подала в суд иск о признании Euroclear банкротомИнвестиции, 22:15
Bloomberg узнал о нарушенном обещании союзников УкраиныПолитика, 22:03
Финалист Уимблдона возмутился отсутствием наказания у Синнера за допингСпорт, 21:50
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Путин на могиле Ахмата Кадырова назвал его своим другомПолитика, 21:49
В Петербурге из-за участников конфликта с таксистами поспорили СК и МВДПолитика, 21:48
Москалькова сообщила об отправке ей Киевом видео с плененными под КурскомПолитика, 21:35
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученымРБК и Сбер, 21:33
«Амкал» победил второй профессиональный клуб в Кубке РоссииСпорт, 21:31
Россия потребовала от Германии отчитаться о деле «Северных потоков»Политика, 21:26
Голубев сообщил подробности третьего дня тушения пожара в ПролетарскеПолитика, 21:24