Голубев сообщил подробности третьего дня тушения пожара в Пролетарске

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В городе Пролетарске Ростовской области продолжают тушить пожар на промышленном складе, приняты меры, чтобы не допустить распространения огня, сообщил глава региона Владимир Голубев.

«Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также 5 магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Голубев уточнил, что для предотвращения пожара вблизи склада создали дополнительные минерализованные полосы (противопожарные преграды. — РБК). Кроме того, самолеты Ил-76 дважды сбросили воду на прилегающие территории.

Для отдыха спасателей планируют развернуть пункт временного размещения (ПВР), на месте дежурят медики, рассказал губернатор.

Пролетарск расположен в юго-восточной части Ростовской области. 18 августа Голубев сообщил, что ночью ПВО сбила над городом украинский дрон, обломки которого упали на территории промышленных складов, в результате загорелось дизельное топливо. 20 августа глава районной администрации Валерий Горнич рассказал, что причиной трехдневного пожара стала атака трех дронов.

19 августа, на второй день тушения пожара, пятеро спасателей попали в реанимацию. Всего в больницу обратился 41 пожарный, участвовавший в тушении возгорания.