Причиной трехдневного пожара в Ростовской области стала атака трех дронов

Video

Пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске (Ростовская область), который тушат третий день, произошел из-за падения в воскресенье трех беспилотников самолетного типа. Об этом «РИА Новости» рассказал глава районной администрации Валерий Горнич.

«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных», — сказал он.

Ранее во вторник Горнич сообщал, что с утра площадь пожара на складах составляла 10 тыс. кв. м. По его словам, угрозы взрыва или распространения огня на жилые дома нет.

В ликвидации пожара участвуют 520 пожарных и четыре самолета Ил-76. 18 человек были госпитализированы, четыре находятся в реанимации.

Ростовский губернатор Василий Голубев 18 августа сообщал, что в ночь на воскресенье в промзоне Пролетарска упали обломки сбитого беспилотника, через некоторое время объект подвергся повторной атаке дрона.