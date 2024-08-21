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Военная операция на Украине ,  
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В Миргороде и Сумах прогремели взрывы

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Военная операция на Украине

В Миргороде Полтавской области и в Сумах Сумской области на Украине прогремели взрывы, сообщает издание «Страна.ua» и телеканал «Суспiльне».

В черте Миргорода находится военный аэродром, об ударах по которому неоднократно отчитывалось Минобороны России.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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1 июля Минобороны России сообщило, что военнослужащие ударили по самолетам Военно-воздушных сил (ВВС) Украины «на открытой стоянке», в результате чего повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома.

На следующий день бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВСУ понесли потери техники. Он добавил, что «удар там был», но украинские военные делают все возможное, чтобы предотвращать атаки.

Сумская область граничит с Курской областью России. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. 16 августа МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в Сумской области.

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Украина Сумская область Полтавская область взрывы
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