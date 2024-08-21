В Курской области объявили ракетную опасность в третий раз за ночь
В Курской области в третий раз за ночь объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — попросил Смирнов.
Ранее ракетную опасность объявляли в 1:23 мск и 4:17 мск.
Материал дополняется
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов