В Курской области объявили ракетную опасность в третий раз за ночь

В Курской области в третий раз за ночь объявили ракетную опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — попросил Смирнов.

Ранее ракетную опасность объявляли в 1:23 мск и 4:17 мск.

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