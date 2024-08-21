Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
В ведомстве добавили, что в ходе операции была уничтожена живая сила противника.
В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. В связи с этим в приграничных регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях — ввели режим контртеррористической операции, а в последних двух также режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
По данным западных военных экспертов, которые приводит газета The Wall Street Journal, всего на курском направлении Украина задействовала порядка 11 тыс. военных. Такое же количество участвующих в операции военных ВСУ назвал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
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