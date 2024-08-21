В Брянской области за ночь сбили 19 беспилотников

В небе Брянской области система ПВО сбила еще три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

В ночь на 21 августа в Брянской области сбили 19 беспилотников: в 23:45 мск 20 августа ПВО уничтожила один дрон, через приблизительно два часа — еще семь, а еще через час — восемь.

На этом фоне о работе ПВО сообщили главы Белгородской и Ростовской областей. По словам Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сбили «несколько воздушных целей», а на западе Ростовской области, как уточнил Василий Голубев, уничтожили ракету.

О самой массированной атаке дронов за все время сообщил о мэр Москвы Сергей Собянин. По состоянию на 5:00 мск на подлете к столице уничтожили уже десять беспилотников.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины после начала военной операции. 14 августа силы ПВО России сбили в небе над регионом пять украинских дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было.