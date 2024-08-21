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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области за ночь сбили 19 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В небе Брянской области система ПВО сбила еще три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

В ночь на 21 августа в Брянской области сбили 19 беспилотников: в 23:45 мск 20 августа ПВО уничтожила один дрон, через приблизительно два часа — еще семь, а еще через час — восемь.

На этом фоне о работе ПВО сообщили главы Белгородской и Ростовской областей. По словам Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сбили «несколько воздушных целей», а на западе Ростовской области, как уточнил Василий Голубев, уничтожили ракету.

О самой массированной атаке дронов за все время сообщил о мэр Москвы Сергей Собянин. По состоянию на 5:00 мск на подлете к столице уничтожили уже десять беспилотников.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины после начала военной операции. 14 августа силы ПВО России сбили в небе над регионом пять украинских дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было.

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Брянская область беспилотники Александр Богомаз Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Число сбитых летевших на Москву дронов достигло десяти
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В Брянской области сбили еще восемь дронов
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ПВО сбила семь дронов в Брянской области в течение часа
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