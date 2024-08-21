ПВО сбила семь дронов в Брянской области в течение часа
Противовоздушная оборона сбила семь дронов в Брянской области в течение часа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз. Он не уточнил, над какими районами уничтожили беспилотники.
Приблизительно за два часа до этого в Брянской области обнаружили и уничтожили еще один беспилотник. Пострадавших и разрушений также не было, оперативные и экстренные службы выехали на место.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины после начала военной операции. 14 августа силы ПВО России сбили в небе над регионом пять украинских дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было.
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