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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила семь дронов в Брянской области в течение часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Противовоздушная оборона сбила семь дронов в Брянской области в течение часа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз. Он не уточнил, над какими районами уничтожили беспилотники.

Приблизительно за два часа до этого в Брянской области обнаружили и уничтожили еще один беспилотник. Пострадавших и разрушений также не было, оперативные и экстренные службы выехали на место.

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Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины после начала военной операции. 14 августа силы ПВО России сбили в небе над регионом пять украинских дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было.

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Александр Богомаз беспилотники Брянская область Украина
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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