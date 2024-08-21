Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще восемь беспилотников

В Брянской области сбили еще восемь дронов

В небе над Брянской областью сбили восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил Богомаз.

За час до этого губернатор сообщил, что в Брянской области обнаружили и уничтожили семь дронов, а, в свою очередь, за два часа до этого — один беспилотник. Всего в ночь на 21 августа ПВО уничтожила 16 беспилотных аппаратов над Брянской областью.

В то же время о работе ПВО сообщили главы Белгородской и Ростовской областей. По словам Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сбили «несколько воздушных целей», а на западе Ростовской области, как уточнил Василий Голубев, уничтожили ракету.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины после начала военной операции. 14 августа силы ПВО России сбили в небе над регионом пять украинских дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не было.

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