ПВО сбила пять беспилотников над Брянской областью

Фото: Александр Река / ТАСС

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянской областью пять украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.

В предыдущий раз дрон над регионом сбили днем 13 августа.

10 августа в Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».