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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила пять беспилотников над Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянской областью пять украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В предыдущий раз дрон над регионом сбили днем 13 августа.

10 августа в Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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