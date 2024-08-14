ПВО сбила пять беспилотников над Брянской областью
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянской областью пять украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет.
В предыдущий раз дрон над регионом сбили днем 13 августа.
10 августа в Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Он связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».
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