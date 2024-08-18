В Белгороде и Шебекино ракетная опасность продлилась 13 минут
В Белгороде, Шебекино и окрестностях обоих городов объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «отбой ракетной опасности», — попросил он.
Спустя 13 минут она была отменена.
В первой половине августа на границе Белгородской области и Украины обострилась ситуация, украинские военные зашли на территорию соседней Курской области, начались боевые действия. В нескольких районах обеих областей объявлена эвакуация.
В Белгородской области объявлена контртеррористическая операция (КТО) и ввели режим ЧС федерального характера из-за «активности врага».
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