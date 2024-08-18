В Белгороде и Шебекино ракетная опасность продлилась 13 минут

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Белгороде, Шебекино и окрестностях обоих городов объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «отбой ракетной опасности», — попросил он.

Спустя 13 минут она была отменена.

В первой половине августа на границе Белгородской области и Украины обострилась ситуация, украинские военные зашли на территорию соседней Курской области, начались боевые действия. В нескольких районах обеих областей объявлена эвакуация.

В Белгородской области объявлена контртеррористическая операция (КТО) и ввели режим ЧС федерального характера из-за «активности врага».