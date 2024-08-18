Ракетная опасность в Курской области продлилась пять минут
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
Он напомнил, что во время действия сигнала ракетной опасности дома следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.
Сигнал отменили спустя пять минут.
Подразделения ВСУ зашли в приграничье Курской области утром 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. Власти объявили эвакуацию нескольких районов области.
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