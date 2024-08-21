На подлете к Киеву во второй раз за ночь сработала ПВО
На подлете к Киеву сработала система противовоздушной обороны, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.
«В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — призвал Попко.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 4:16 мск, через 15 минут ее отключили.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 21 августа власти Украины объявили воздушную тревогу в Киевской области и сообщили о работе ПВО в регионе. До этого воздушную тревогу в области объявили в 23:01 мск, через 13 минут ее отключили.
После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах. Так, в ночь на 20 августа в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы. Утром того же дня рядом с Киевом сработала система противовоздушной обороны, до этого в столице звучала воздушная тревога.
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