Под Киевом сработала ПВО

Вблизи Киева сработала система ПВО, сообщает городская военная администрация в телеграм-канале.

До этого в 5:47 мск в городе звучала воздушная тревога. В 6:13 мск администрация сообщила о ее отбое.

После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах страны. Ранее в ночь на 20 августа украинские СМИ передавали, что в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.