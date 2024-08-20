Под Киевом сработала ПВО
Вблизи Киева сработала система ПВО, сообщает городская военная администрация в телеграм-канале.
До этого в 5:47 мск в городе звучала воздушная тревога. В 6:13 мск администрация сообщила о ее отбое.
После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах страны. Ранее в ночь на 20 августа украинские СМИ передавали, что в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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