Развожаев объяснил быстрые отмены воздушной тревоги

Некоторые сигналы воздушной тревоге отменяются быстро из-за запусков ложных целей с украинской стороны, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, таким образом ВСУ «прощупывают систему обороны полуострова». «В любом случае не пренебрегайте мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги», — призвал он жителей Севастополя.

Публикация появилась после того, как ракетная опасность в регионе продлилась две минуты.

Полуостров неоднократно попадал под атаки. В частности, ночью 16 августа Развожаев сообщил, что над Севастополем сбили три беспилотника. Позднее Минобороны уточнило, что над акваторией Черного моря перехватили пять дронов. Кроме того, военные уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.