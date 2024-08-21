В Сенегале прошел протест с требованием выслать украинского посла

В сенегальском городе Дакар прошли протесты с требованием выслать посла Украины Юрия Пивоварова за поддержку нападения на войска Мали, сообщает агентство APA.

Митинг состоялся у здания посольства Украины. В ходе протестов полицейские задержали 12 активистов движения «Фронт за вывод французских военных баз из Сенегала», которые потребовали выслать украинского посла из страны. Через несколько часов их освободили. Протестующие попытались силой проникнуть в посольство и встретиться с Пивоваровым лично, но жандармы предложили оставить письмо на электронной почте.

26 июля боевики повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» в Мали напали на правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер».

Спустя два дня туареги сообщили о разгроме колонны правительственных военных в ходе боев в городе Тинзауатен на севере Мали. В российской частной военной компании рассказали, что боестолкновения длились с 22 по 27 июля. Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев писал о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

Позже Главное управление разведки Украины подтвердило свою причастность к гибели бойцов «Вагнера» в Мали. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, повстанцам передали необходимую информацию «и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию».

3 августа Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации видеоролика с его комментариям о боях в Мали. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Сенегал отвергает терроризм во всех его формах и не может «никоим образом принять на своей территории заявления и жесты, оправдывающие терроризм», особенно в отношении такой братской страны, как Мали.

5 августа Мали разорвало дипотношения с Украиной. Власти африканской страны считают, что Украина поддерживает международный терроризм, помогая повстанцам.