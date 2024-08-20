Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова проиграла кассацию

Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Верховный суд признал законным приговор основателю компании Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, осужденному на 14 лет колонии по делу о госизмене, передает ТАСС.

«Кассационная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», — цитирует ТАСС решение суда.

По версии следствия, Сачков в 2011 году передал иностранной разведке информацию, подпадающую под гостайну. Сачков не признал вину. По его словам, он «не изменник, не шпион и не предатель», а «русский инженер», который «своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

В июле 2023 года его приговорили к 14 годам колонии. Обвинение изначально запросило Сачкову 18 лет заключения. Максимальное наказание за госизмену (ст. 275 Уловного кодекса) — 20 лет лишения свободы.

После вынесения приговора адвокаты Сачкова рассказали о планах обжаловать приговор и обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ заявил, что «Кремль — это не орган, куда подается апелляция».