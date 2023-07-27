Защита Ильи Сачкова, который получил 14 лет колонии по делу о госизмене, заявила о намерении обратиться к Владимиру Путину. В Кремле заявили, что готовы будут рассмотреть обращение, но это не место для подачи апелляций

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / Reuters)

Кремль не является органом, куда подается апелляция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение защиты основателя компании в сфере кибербезопасности Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сачкова вчера приговорили к 14 годам колонии строгого режима за госизмену.

«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, после того как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — это не орган, куда подается апелляция», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

В соответствии с решением Мосгорсуда Сачков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Дело рассматривали в закрытом режиме, ему также назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

Защита основателя Group-IB намерена обжаловать приговор. В F.A.C.C.T. обратили внимание, что материалы дела Сачкова с момента задержания осенью 2021 года остаются засекреченными и до сих пор не известно, в чем конкретно его обвиняли.

В Генпрокуратуре после оглашения приговора заявили, что, по данным следствия, Сачков в 2011 году передал иностранной разведке сведения, составляющие гостайну. Других деталей там не привели. Источники РБК ранее связывали арест основателя Group-IB с делом о госизмене от 2016 года, по которому сроки получили руководитель Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов (Сачков был по нему свидетелем), и с вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за их расшифровку.

Сачков вину не признал и подчеркивал, что уголовное дело никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB. В одном из постов в телеграм-канале, который ведется от имени Сачкова, говорится, что его арестовали «по оговору» Михайлова.